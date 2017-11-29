Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 2022 yılı sonuna kadar yasal, idari ve teknik kapasitesi ve yetkinliği artırılarak yeniden yapılandırılacak. Bu stratejiler doğrultusunda mevcut durumda 105 olan cari yılda denetlenen yükümlü sayısının 2022 yılına gelindiğinde 150’ye çıkması öngörüldü. Analiz ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanma süresinin de 4 aydan 2 aya inmesi hedefler arasında yer aldı. Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele stratejisi için tahmini maliyeti 5 yılda yüzde 39 artırdı. Bakanlık, söz konusu suçlarla mücadele stratejisinde tahmini maliyeti 2018’de 27 milyon lira, 2019’da 30,3 milyon lira, 2020’de 32,4 milyon lira, 2021’de 34,8 milyon lira, 2022’de 37,5 milyon lira olarak belirledi.