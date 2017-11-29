Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Nevşehir merkezli, İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray illerinde 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.Polis ekipleri tarafından gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
13 ilde FETÖ operasyonu
29.11.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli 13 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Etiketler : Nevşehir,FETÖ,operasyon,
523513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523513.aspx
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