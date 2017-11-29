Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Nevşehir merkezli, İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray illerinde 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.Polis ekipleri tarafından gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.