Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesinde FETÖ örgütünün sır küpü olarak bilinen Adil Öksüz konusunun da gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede Başbakan Merkel’in firari sanık Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiasını inandırıcı bulduklarını ve aranması gerektiğini söylediği iddia edildi.

Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun, Almanya’nın bu kararının çok önemli olduğunu vurguladı. Almanya Türkiye ilişkilerinin rayına oturmasının önemine işaret eden Ozan Ceyhun, Almanya Başbakanı Merkel’in Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkaracakları sözünün öteki Avrupa ülkeleri için de emsal teşkil edeceğini kaydetti.

Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin verdiği notanın ardından, Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü yönündeki iddiaların incelendiğini, Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde Adil Öksüz konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruya cevap vermek istemedi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth ise Öksüz hakkında Almanya’da bir arama kararı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, bu konuda bilgi edinmesi durumunda bile kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi sebebiyle bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Federal İçişleri Bakanlığı bir yetkili de, iddiayı ‘ne doğrularız ne de yalanlarız’ dedi.