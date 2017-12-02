Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğazlardan geçmek üzere gelen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.



Lodos nedeniyle yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar, Süleymanpaşa sahilindeki bankları yerinden sökerek çay bahçelerindeki masa sandalyelere de zarar verdi.



Marmara Denizi'nde balık avında iken lodos nedeniyle Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan tekneler de hava koşullarının düzelmesini bekliyor.