Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars ve Iğdır Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada, Amerika’da devam eden Reza Zarrab davası çerçevesinde Amerikan yargısına sert eleştirilerde bulundu. “Birileri Amerika’ya gider birileri batının değişik ülkelerine gider ama bu ülke sahiplerine kalır” diyen Erdoğan, “Kimileri Hans’ın kölesi oluyor kimisi George’un kölesi oluyor. Kimisi sanal oluşturulan mahkemelerde benim ülkemiz zora sokmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez” ifadesini kullandı.



KILIÇDAROĞLU’NA CEVAP

Erdoğan CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yurt dışına para gönderdi’ iddiasına ilişki şu açıklamayı yaptı: Bu şahıs geçen haftaki grup konuşmasında bazı iddialara atıfta bulundu. “Çorum’da 17 Kasım’da bir konuşma yaptım” dedi, böyle bir konuşma bulunamadı. Beyefendi, 17 Kasım’da Çorum’a gitmemiş, Tekirdağ’a gitmiş. Demek Çorlu ile Çorum’u karıştırdı. Çorum’la Çorlu’yu ayıracak durumda değil.



TONGAYA DÜŞÜRMÜŞLER

Çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermedi, dedim. Belge dedikleri kağıdı gördükten sonra anladık ki birileri bunu tongaya düşürmüş. Sanıyorum CHP’de hiçbir zaman bitmeyen adamın ayağını kaydırma oyununa bu defa Kemal’in kendisini kurban edecekler. İşte böyle; kılavuzu karga olanın...



O BELGELER SAHTE

Bu zatın belge diye salladığı kâğıtları görünce anladık ki, bir şirket alışverişi için yapılan ödemelerin dekontlarını, kendisine ‘Cumhurbaşkanının yakınları yurt dışına para gönderiyor’ diye yutturmuşlar. Özel kalem müdürüm dediği kişi iş adamı.Bunun elindeki belgeler de sahte.



ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN...

Ana muhalefetin başıysan ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu kadar net bir iddia karşısında şerefi olan ne yapar. Elinde belge varsa milletin önüne koy ben gereğini yaparım. Yoksa sen siyasetten çekil. CHP’nin başından da çekil de karşımızda doğru dürüst bir muhalefet bulalım. Allah’ım neydi günahım, diye bir şarkı vardı ya. Bu zat bana bunu hatırlatıyor. Toplam 3 milyon liralık tazminat davası açtık. O paraları da senden alıp hanımlar için konaklama yurdu ve evleri yaptıracağız.



Bunun tıptaki adı mitomani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘yalan söyleme hastası’ olduğunu ima ederek, şu açıklamada bulundu: “Tıpta bu tür tiplerin, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Dedim ki ‘Buna tıpta ne deniyor?’ Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki ‘Bunun adı mitomanidir.’ Psikiyatriktir bu olay. Ne demek mitomani, onu da söyleyeyim, yalan söyleme hastası. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur.”



ERDOĞAN’IN VEFASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Kars’ın Subatan köyünde ziyaret ettiği değirmencilikle uğraşan Necmiye Erben, oğlu Yusuf Ziya Erben ve kızı Yeşim Erben ailesine ziyarette bulundu. Erben ailesiyle yarım saat görüşen Erdoğan’a burada çay ve kete ikram edildi.