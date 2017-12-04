Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul’un 3. Havalimanının inşaat çalışmalarının ilerleme süreci uzaydan çekilen görüntülerde kaydedildi. İnşaatın başlangıcından bugüne kadar çekilen görüntüler değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

İnşaatın başlangıcı ve geldiği son nokta, çekilen görüntülerde rahatlıkla görülüyor. İnşaatın uydudan son çekilen fotoğraflarında ise ana terminal binasının siluetinin tamamen ortaya çıktığı ve bazı kısımlarının çatı montaj işlemlerinin tamamlandığı görüldü. Bütün uçakların rahatlıklar inip kalkmasına uygun olarak tasarlanan 3,5- 4 Kilometre olan pistlerin yapıldığı alanın yıllar içinde değişimi uydudan çekilen fotoğraflar ile belli oldu.