Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle; Kudüs konusu ile ilgili Amerikan yönetiminin tanıması yönünde hazırladığı haberler birkaç gündür gündemimizi teşkil ediyor. Bizim de temaslarımızın neticesinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberlerini almış bulunmaktayız.

Erdoğan liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanımız bu sabah, Malezya, İran, Katar, Endozenye devlet başkanları ile telefon görüşmeleri yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Vahim bir hata olur

Kudüs tarihi, dini ve hukuki açıdan İsrail'in başkenti ilan edilemez. Bu uluslararası mevzuata aykırı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi BM kararına aykırı vahim bir hata olacaktır. BM kararlarının hiçbirisinde Kudüs'ün işgal ya da ilhak edilmesi ne kabul edilmiş ne tanınmıştır.

Politikalarını tanımıyoruz

İsrail 1980'de ilhak kararı almış, BMGK 478 sayılı karar ile işgalci güç İsrail'in tüm faaliyetlerini ilan etmiştir. 1980'de alınan karardan beri bizim açımızdan da bir değişiklik söz konusu değildir. Politikaları tanımadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kararda İsrail nezdindeki diplomatik misyonların Kudüs'te bulunamayacağına dair bir madde de vardır.

Kudüs Kırmızı çizgimiz

Milletimiz 400 yıl hizmet ettiği Kudüs'e karşı tarihi bir sorumluluk hissetmektedir. Toplumlar Filistin ve Kudüs konusunda birlik içindedirler. Kudüs bizim onurumuzdur, bizim kırmızı çizgimizdir. Konu sadece Müslümanlarla sınırlı değildir, 3 semavi dinin mensuplarının paylaştığı bir şehir olarak son derece önemli bir şehirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı da değişikliğe dönük her türlü girişimi tanımayacağını ifade etmiştir.

Ortadoğu barışının en temel meselesi

Ürdün Devleti'nin Filistin'deki vakıf mallarının korunması konusunda sorumlulukları var. Bir de Ürdün ile yakın temas içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konuların yanında Ürdün Kralı ile Cumhurbaşkanımızın gündeminde Kudüs meselesi de yer alacaktır. İsrail'in mülkü gibi lanse edilmesinin vahim hatasının önlenmesi konusunda ayrıca atılması gereken adımlar olduğu da ortadadır. Kudüs'ün sürdürülebilir bir Filistin devletinin başkenti olarak tanınması Ortadoğu barış sürecinin en temel meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir çağrı mektubu yayınlayacak

İslam devletleri arasında ortak hareket etmeye dönük olarak sayın Cumhurbaşkanımız, İİT'yi olağanüstü zirveye davet etmektedir. İİT 13 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Kendisinin bu sabahten beri ve gün boyunca yapacağı telefon görüşmelerinin amacı da koordinasyonu sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız, din adamlarına, akademisyenlere dönük olarak bir çağrıda bulunacaktır. Bununla ilgili çağrı mektubunu da sizlerle paylaşacağız.