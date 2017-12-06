Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Adlî Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca kaldırmışlardır" denildi.