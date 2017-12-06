Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Adlî Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca kaldırmışlardır" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümlünün cezasını kaldırdı
06.12.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adlî Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara’nın kalan cezasını kaldırdı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Celal Topkara,
525337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525337.aspx
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