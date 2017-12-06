Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderleriyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İNFİAL OLUR"

Kardeşim Kral Abdullah ile bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizin en önemli başlığı Kudüs'tü. Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunması hususunda Ürdün'le aynı düşüncedeyiz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale neden olacaktır. Kudüs, tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi konuyu gözardı eden tüm yaklaşımların sonu hüsrandır. Ortadoğu'da istikrar için yegane yol, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletidir.

ERDOĞAN İSLAM İŞBİRLİĞİ ZİRVESİNİ TOPLUYOR

13 Aralık'ta İslam İşbirliği Teşkılatı'nın liderlerini İstanbul'da toplanacak. Bir sonuç bildirgesini oradan tüm dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs konusunda beraber hareket etmesi çok önemlidir.

KRAL ABDULLAH'TAN DA KUDÜS UYARISI

Ürdün Kralı Abdullah, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin "iki devletli bir çözümün alternatifi yok" dedi.