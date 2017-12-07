ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Neredeyse her kentte gösteriler düzenlenirken, başkent Ankara'daki protestoların merkezi ABD Büyükelçiliği önü.
Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıyor.
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, protestoları elçilik çatısından izleyen ABD askerinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Amerikan deniz piyadesinin elinde, uzun namlulu silah olduğu bildiriliyor.
Halihazırda büyükelçiğin bulunduğu noktaya açılan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı.