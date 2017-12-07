Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Rusya Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti. İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda Kudüs'ü görüştü
07.12.2017 - 20:36 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede ABD'nin Kudüs kararı konuşuldu
Etiketler : recep tayyip erdoğan,putin,kudüs,
525628 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525628.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER