Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden yaklaşık 500 kişilik grup, akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği önüne toplandı. Grup “Kudüs evimiz, kırmızı çizgimiz”, “Katil İsrail, Filistin’den defol” şeklinde sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Eylem sırasında, çok sayıda polis ekibi de Büyükelçilik çevresine güvenlik önlemi aldı. Toplanan grup adına bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcı Ömer Faruk Yazıcı, “2003 yılından 2017 yılına kadar bu planı çok iyi şekilde işlediler. Maalesef İslam dünyası olarak bizlerde bu plana seyirci kaldık. ABD ve İsrail’in bu kanlı ortaklığı ve bu işgal planları devam etmektedir. Kudüs’le ilgili alınmış olan bu hukuksuz tasarruf, ABD ve İsrail’i hiç ummadık bir durumun içerisine sürüklemektedir. Bizler hemen şimdi İslam birliğini ilan etmemiz lazım” dedi.

Grup, eylemi sabaha kadar sürdüreceğini bildirdi.