Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'daki sivil toplum kuruluşları Eyüp Sultan Camii'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler 'Kudüs Müslümanların onurudur' yazılı dövizler taşıdı.



Sık sık tekbir getiren grup adına yapılan açıklamada, "Ümmet olarak uyanmanın ve dirilmenin vakti gelmiş ve geçmektedir. Kudus ve Filistin'in işgali sadece Filistinllilerin değil, tüm insanların sorunudur. Bu mübarek toprakların tüm dünya Müslümanlarının öncelikli görevidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mukaddesatı Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz diyoruz ki, ümmet olarak mezhep, milliyet, aşiret ne varsa kenara bırakıp Kudüs ortak paydasında buluşup Kudüs'e sahip çıkalım" denildi.