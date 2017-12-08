Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklamasına, çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu da katıldı. Cuma namazı sonrası Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Caminde gerçekleştirilen etkinlikte basın açıklamasını AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven yaptı. Başkan Yurdunuseven, Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederek, “ Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" dedi.