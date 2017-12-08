Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina ziyaretinin ardından Batı Trakya'ya giden Recep Tayyip Erdoğan, Gümülcine'de Batı Trakyalı Türklerle biraraya geldiği programda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Daha önce başbakan olarak geldim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak gelmek bana nasip oldu. Siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı.

YUNANİSTAN'DA 4 TANE MİLLETVEKİLİMİZ VAR

Sizler burada, topraklarınızda, kimliğinizde, kişiliğinizde bir varlık mücadelesi verdiniz. Dün Yunanistan Cumhurbaşkanıyla heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Sayın Başbakan'la da aynı şekilde güzel görüşmelerimiz oldu. Temennimiz şudur. Bizler büyüklerimizin ifadesiyle komşu diye tanımlanırız. Türkiye ile Yunanistan arasında sizler birer köprüsünüz. Biz sizi böyle görüyoruz. Şu anda Yunanistan parlamentosunda 4 tane milletvekilimiz var. Şimdi bu 4 milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerekiyor. Sizin sorunlarınızı dile getirmesi lazım. Dolayısıyla orada bazı adımların atılması lazım. Dün ben bazı sorunları dile getirdim. Temennim odur ki, hem sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Başbakan bu sorunları çözerek Yunanistan'daki birliği, beraberliği, dayanışmayı çok daha güçlendirir.

İNANCINA GÜVENEN İNANCINDAN KORKMAZ

Örneğin, ülkemdeki Rum vatandaşlarımla ilgili benim bir sorunum yok. Örneğin daha önce el konulmuş olan Rum vatandaşlara yönelik vakıf varlıkları için çıkarmış olduğumuz bir yasayla hepsine bedelleri ödendi veya teslimi yapıldı. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz.

NATO'DA BİZ ONLARI DESTEKLEMİŞTİK

Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Aynı şekilde Yunanistan da öyledir. AB içerisinde Yunanistan'ın destekleri var. Aynı şekilde NATO'da da biz onları desteklemiştik. Bu dayanışmalarımızı desteklememiz lazım. Şu anda burada sevgili vatandaşlarımın, genç yavrularımızın buradaki görüntüsü çok önemli.

BUNUN LOZAN'DA YERİ YOK

Yunanistan'daki en önemli sorunlardan bir tanesi din adamları sorunudur. Atanmış müftüyle işi ilerletme sorunu var, bunun Lozan'da yeri yok. Biz kendi ülkemizde böyle bir durum yok. Niçin bizim baş müftümüz atama yöntemiyle geliyor?

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JAPONYA'NIN LOZAN'DA NE İŞİ VAR

Lozan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir anlaşma değildir, 11 ülke arasındaki bir anlaşmadır. Ege'nin bir kıyısı Türkiye, bir kıyısı Yunanistan, peki Japonya'nın Lozan'da ne işi var? İngiltere'nin ne işi var? 11 ülke Lozan görüşmesine katıldı. Bir güncelleme gerekir. Olaya adalar, karalar meselesi diye bakmaya gerek yok. Eğitim-öğretim meselesi, baş müftülük meselesi... Bizim ülkemizde böyle bir sıkıntı yok. Patrik yurtdışına çıkmak istese, Eyüp Kaymakamlığı'na gitmesi gerekir, ama biz bunu uygulamıyoruz. Endişeyle birbirimize bakmanın anlamı yok. Bunları kaldıralım. Birbirimize güvenle bakalım.

ORTAK PAYDAMIZ İSLAM'DIR

Bizde Pomak da var, Roman da var. Bizim ortak paydamız İslam'dır, Müslüman'dır. Dolayısıyla biz biriz, beraberiz. Yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik biz. Birileri bunun aksini iddia ediyorsa, kendisini çekeriz.