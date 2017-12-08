Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık AK Parti İzmit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık’ı AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz karşıladı. Ziyarette söz alarak Dünya'nın tekrar bir gerilim dönemine girdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, “Maalesef pek çok bölgede sıkıntılar var. Dünyada huzur ve barış kısa zamanda hakim olur gibi bir düşünceden gittikçe uzaklaşıyoruz. Maalesefe gerilimlerin her gün arttığı, özellikle gerilimlerden beslenen siyasetin gün geçtikçe prim yaptığı bir dönemdeyiz. Son dönemde yaşanan seçimlerde daha çok ırkçı partilerin yükselişte olduğunu, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğunu görüyoruz” dedi.



“İsrail lobisinin ABD Başkanı’nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar"



Yaşanana Kudüs olayı ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “En son ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimden önceki ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağım” ifadesi, ki bu son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadeyi hayata geçirme çabası ki ben bunu iç politikada İsrail lobisinin ABD Başkanı’nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak görüyorum. Bu kararın bölgemizde çok büyük bir sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bu gün pek çok yerde bu olayı protesto eden gösteriler oldu. Kudüs’te de bir takım üzücü hadislerin olduğunu biliyoruz. Bu dünyanın ne kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Dünyada ne kadar sıkıntılı bir dönem olursa, bunun yansıması da en çok bizim bölgemizde oluyor” ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından ziyaretin kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.

