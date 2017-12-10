Binlerce insan, Yenikapı’da “Kudüs İslam’ındır” mitinginde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan kalabalık, sık sık sloganlar atarak İsrail ve Amerika barbarlığını lanetledi. Mitingde İslam ülkelerine de “Kudüs’e sahip çıkın” çağrısı yapıldı.
İstanbul Kudüs için ayağa kalktı
10.12.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kudüs kararı, İstanbul’da dev bir organizasyonla protesto edildi.
Binlerce insan, Yenikapı’da “Kudüs İslam’ındır” mitinginde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan kalabalık, sık sık sloganlar atarak İsrail ve Amerika barbarlığını lanetledi. Mitingde İslam ülkelerine de “Kudüs’e sahip çıkın” çağrısı yapıldı.
Etiketler : istanbul,istanbul kudüs mitingi,yeni kapı kudüs mitingi,
526270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER