Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce insan, Yenikapı’da “Kudüs İslam’ındır” mitinginde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan kalabalık, sık sık sloganlar atarak İsrail ve Amerika barbarlığını lanetledi. Mitingde İslam ülkelerine de “Kudüs’e sahip çıkın” çağrısı yapıldı.

