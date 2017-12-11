TSK’dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantının 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
TSK, kritik ziyaretin tarihini açıkladı
11.12.2017 - 19:19 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık’ta ABD’li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara’da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Etiketler : ABD,komutanlar,ankara,tsk,
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