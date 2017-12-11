Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantının 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.