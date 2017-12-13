Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösteren İslam ülkelerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çağrısıyla bugün İstanbul’da bir araya geliyor. BM’den sonra en büyük istişare mekanizması olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına 16’sı lider düzeyinde 48 ülkeden katılım olacak. Tarihi toplantı sonunda hazırlanan ortak bildiride uluslararası topluma çağrıda bulunulması bekleniyor. Toplantıda karara bağlanacak yol haritası şöyle:

* ABD’nin Kudüs kararının reddedilmesi; İlgili uluslararası kanunlar, Güvenlik Konseyi ve BM kararları ile Uluslararası Adalet Divanının utanç duvarı davasındaki görüşünün tehlikeli ihlali sayılan bu kararın geçersiz kabul edilmesi;

* 4 Haziran 1967 tarihinden bu yana işgal ettiği tüm Filistin ve Arap topraklarındaki işgale son vermesi konusunda İsrail’e baskı yapması;

* ABD’nin Kudüs kararının hukuki geçerliliğinin olmadığına dair Güvenlik Konseyinden karar çıkarılması;

* İsrail’in yeni yerleşim faaliyetlerine son vermesi; iki devletli çözüm temelinde çatışmaları bitirmesi amacıyla İsrail’e baskı yapması;

* Bu karar çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ile Genel Sekreterliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Bağlantısızlar Hareketi üye ülkeleri ve dost ülkeler ile eş güdüm sağlanması;

* İşgal altındaki Kudüs’ün hukuki konumunu vurgulayan uluslararası bir medya planı ortaya konması;

* Kudüslülere destek amacıyla Amman’daki 28. Olağan Arap Zirvesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa Fonları gelir kaynaklarının artırılmasına dair alınan kararlara uyulması;

* ABD’nin kararını reddederek uluslararası meşruiyete uyan ülkeler ile uluslararası kuruluşlara teşekkür edilmesi;

* İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanını, ilgili tüm taraflarla bu alınan kararların uygulanmasının takip edilmesi;

* İslam İşbirliği Teşkilatının kriz sürecinde daimi toplantı pozisyonunu koruması, bir sonraki toplantının en fazla bir ay içinde yapılması.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Türkiye, Kudüs krizinin çözümünde İİT üyesi ülkelerden farklı olarak NATO üyesi olması dolayısıyla da Batılı ülkelerle sürdürülecek diplomasi trafiğini üstlenecek.

Ancak bu süreçte Kahire yönetimine de, “Siyasi tartışmaları bir kenara bırakın, Kudüs krizine siyasi ve fiziki destek verin” mesajı iletilecek. Ankara’daki hummalı çalışmalarda 8 başlık belirlenmiş durumda. Ancak zirvede bu başlıklara eklemelerin olabileceği ifade ediliyor.

Ankara’daki çalışmalarda, Camp David anlaşmasının geleceği dahil olmak üzere, İsrail’in bölgedeki siyasi pozisyonu da ele alınacak. Yapılan zulüm, İTT eliyle İnsan Hakları Mahkemelerine taşınacak. Çalışmalar, 24 ay sürecek uzun soluklu bir yol haritası ile takip edilecek.