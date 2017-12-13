Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Sonuç bildirisinde, uluslararası topluma Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı da yapıldı.

"ABD YÖNETİMİ BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNDEN ÇEKİLMELİ"

İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç birdirgesinde, "ABD yönetimi barış sürecindeki rolünden çekilmeli. ABD geri adım atmazsa,tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" çağrısı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvedeki konuşmasında dile getirdiği, "Tüm dünyayı Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırma" önerisi, sonuç bildirisine de yansıdı.

İslam ülkeleri, bildiride Doğu Kudüs’e ilişkin kararlarını teyit ederek, uluslararası toplumun çağrıya olumlu yanıt vermesini istedi.