Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Sonuç bildirisinde, uluslararası topluma Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapıldı. Bildiri yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğuna dikkat çeken İİT Genel Sekreteri Useymin, Filistin'in tanınması çağrısını yineledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, ABD'nin tarafsızlık şartını yitirdiğini ve artık arabuluculuk yapamayacağını bir kez daha ifade etti. Abbas ayrıca, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Kuruluna üye olmaması gerektiğini belirtirken, İslam ülkelerine Kudüs halkının yanında olma çağrısı yaptı.

"KUDÜS SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sözlerine zirveye katılım sağlayan ülkere teşekkürle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihî zirve ile bir kez daha Kudüs'ün sahipsiz olmadığını, karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Abbas kardeşimin ifade ettiği gibi, tarafsız olmayan bir ülkenin İsrail-Filistin ilişkilerinde arabuluculuk yapması söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına bir kez daha tepki gösterirken, bu kararın Türkiye ve İslam dünyası tarafından hiçbir bağlayıcılığının bulunduğunu belirtti. Kudüs meselesinin sadece Müslümanları ilgilendirmediğini işaret eden Erdoğan, Katolik alemi lideri Papa Franciscus ile de konuştuğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca, zirveye katılımından dolayı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür etti.

"KUDÜS'ÜN KADERİ, KANDAN BESLENEN BİR ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ"

ABD'nin bu kararından bir an önce dönmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan ülkelerin kararlılığına vurgu yaptı. Erdoğan, Kudüs'ün kaderinin, kandan beslenen ve çocukları vahşice katleden bir ülkenin insafına bırakılamayacağını bildirdi. Kudüs'ün önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs için güçlü bir seferberlik başlatılacağını ifade etti.

Konuşmasında "Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail askerleri arasında tek başına dimdik duran 16 yaşındaki Fevzi El-Cuneydi'yi anımasatarak, "Onlarca İsrail askerinin arasında başı dik yürüyen çocuklar bizim ilham kaynağımızdır, onlara selam olsun." dedi.