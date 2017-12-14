Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalır. "Milliyetçi Hareket Partisi Filistinli mazlumların yanında, Türk devletinin irade ve kararının ön şartsız destekçisidir" dedi.