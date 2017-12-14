MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalır. "Milliyetçi Hareket Partisi Filistinli mazlumların yanında, Türk devletinin irade ve kararının ön şartsız destekçisidir" dedi.
Bahçeli: Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu büyükelçilik seviyesine çıkarılmalı
14.12.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçeli,filistin,
527486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527486.aspx
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