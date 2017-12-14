Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu'da Polis Akademisinde yapılan intihar saldırısında ondan fazla polis memurunun hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir” denildi.