Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu'da Polis Akademisinde yapılan intihar saldırısında ondan fazla polis memurunun hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da yapılan terör saldırısını kınadı
14.12.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'da Polis Akademisinde yapılan terör saldırısını kınadı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,somali,mogadişu,
527559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527559.aspx
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