Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin, 'Emniyet kadın mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılından sonra emniyet müdür yardımcısı eşleriyle sohbetlere katıldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın zanlılar emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve dün mahkemeye sevk edilen 3 kadın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 5 kadının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.