Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi Ayı Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "İcra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu da sağ olarak ele geçirilmiştir. Yapılan arazi aramasında 1 adet M 16, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.



Valilik açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"İl Jandarma Komutanı temas bölgesine intikal etmiş olup, çatışma devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."