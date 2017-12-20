Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “20.12.2017 günü saat 15.30 sularında Altındağ ilçesi Babür Caddesi’nde, aile içi anlaşmazlık sebebiyle meydana gelen silahlı saldırıda, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayın faili E.K., polis memuru tarafından suç aletiyle birlikte yakalanmıştır” denildi.