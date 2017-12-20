Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “20.12.2017 günü saat 15.30 sularında Altındağ ilçesi Babür Caddesi’nde, aile içi anlaşmazlık sebebiyle meydana gelen silahlı saldırıda, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayın faili E.K., polis memuru tarafından suç aletiyle birlikte yakalanmıştır” denildi.
Valilik’ten Ankara'daki çatışmaya ilişkin açıklama
20.12.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda olayın faili E.K.’nin yakalandığını duyurdu.
Etiketler : Ankara Valiliği,Altındağ,ankara silahlı saldırı,
529311 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529311.aspx
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