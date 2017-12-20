Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Milan ve Solano kentindeki hastanelere tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Caqueta yönetim bölgesine bağlı Milan ve Solano kentlerindeki hastanelere bölgede başlıca ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımda bulunuldu.

“Elektro kardiyografi, tıbbi santrifüj cihazları, yaşamsal belirti monitörleri, sabit ve seyyar otoskop seti, hücre sayıcılar, dişçi koltukları, lazer ve bilgisayar setleri” gibi ürünler, bölgede düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törende konuşan 6. Tümen Komutanı General Cesar Augusto Parra Leon, Türkiye’nin sağladığı bu desteğin, “hastalık ve maddi sıkıntılarla mücadele eden bölge halkı” nezdinde çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Destek sayesinde bölge sağlık altyapısının güçleneceğini, dolayısıyla barış sürecinin buradaki hissedilebilirliğinin de artacağını vurgulayan Parra, Kolombiya ordusu adına Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Parra ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Milan Belediye Başkanı Dolu Liesbeth Aguirre Mosquera da yardımın, Kolombiyalıların çatışma sonrası döneme uyum sağlaması için yürütülen çalışmalar arasında önemli bir yeri olduğunu belirterek, TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

Solano'daki hastanenin Başhekimi Alejandro Castro ise toplamda 103 yerleşim birimine hizmet veren bu iki hastanenin günde 120'den fazla kişiyle ilgilendiğini hatırlatarak, mevcut şartlar nedeniyle düşük verimlilikte çalışıldığına dikkati çekti.

Castro, TİKA tarafından temin edilen cihazlar sayesinde hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yaşanan problemlerin ortadan kalkacağının altını çizdi.

TİKA açıklamasında ayrıca "Eğitimden sağlığa, kapasite geliştirme programlarından tarımı destekleme projelerine kadar çeşitli sektörlerde yürüttüğü destek faaliyetleri ile Kolombiya halkının refah seviyesinin yükseltilmesi ve barış sürecinin ücra bölgelerde dahi başarı ile sürdürülmesi için önemli adımlar atan TİKA, Latin Amerika’da sürdürdüğü kalkınma programları ile yerli halklara ulaşmaya ve sürdürülebilir kalkınma için projeler üretmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.