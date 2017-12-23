Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren OHAL Komisyonu, 103 bin 276 başvurudan 300 dosyayı karara bağladı. Komisyonun, meslekten ihraçlarla ilgili başvurulara ilişkin hükümleri arasında kabul ve ret kararları yer aldı. Başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildi. Bu kişiler, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek. Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.