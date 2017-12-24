Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılaması devam eden Kadir Güntepe ve eski Burdur Valisi Hasan Kürklü de 695 sayılı KHK ile ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA ESKİ KAYMAKAM DA VAR

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan ve HDP'li milletvekilleri Ferhat Encü ve Faysal Sarıyıldız ile sosyal medyada aralarında polemik görülen Kadir Güntepe de yer aldı.

FETO'DEN TUTUKLANDI, 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elâzığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe'nin yargılaması Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

ESKİ BURDRU VALİSİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanan bugün ki yeni Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ihraç edildi.

2016 YILINDA AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Burdur Valiliğinde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliğine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerince İstanbul'da gözaltına alınmış ve sorgusu için Antalya'ya getirilmişti.

Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

1 sayılı (İHRAÇ EDİLEN PERSONEL)

24 Aralık 2017 ihraç edilenler tam liste

2 sayılı liste (GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL)

3 sayılı (RÜTBESİ ALINAN PERSONEL)

4 sayılı liste SAYILI LİSTE (KAPATILAN KURUMLAR)

5 sayılı liste (AÇILAN KURUMLAR)

6 sayılı liste (İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER)