Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşla bire bir iletişim kurarak sorunlarını çözen personel de taşeron düzenlemesinden yararlanıp sürekli işçi olacak. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi 3 bin kişinin beklediği müjde, Bakanlık’tan geldi. Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de “taşeron düzenlemesi” kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi. Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak’tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek. Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018 yılında bin 500 ASDEP personeli daha istihdam edilecek. Söz konusu alımların da gerçekleşmesiyle dezavantajlı vatandaşların birebir yanında olan ASDEP personelinin sayısı 4 bin 500’e ulaşacak.

SOSYAL DESTEK SAĞLIYORLAR

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açılırken, ASDEP görevlilerinin bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı tartışma konusu olmuştu. ASDEP uzmanlarının en büyük endişesi, taşeron olarak alınmalarına karşın “danışma elemanı” olarak tanımlanmaları nedeniyle düzenlemenin kapsamı dışında kalmalarıydı. ASDEP personeli, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması gibi görevleri üstleniyor. Bireylerle tek tek görüşen görevliler vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi için psikolojik danışmanlık veriyor, rehberlik ediyor.