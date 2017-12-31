Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim'de yılbaşı kutlama yapılmamasına rağmen çok sayıda vatandaş Taksim'e akın etti.

İstiklal Caddesi yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken ,vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu. Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddede kalabalık kameralarca kaydedildi.

Öte yandan yeni yıla saatler kala İstanbul'un kalbi sayılan Taksim ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.