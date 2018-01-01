Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni yüzde 51,41 oyla halk nezdinde kabul gördü. Terörün de beli kırıldı. Geçen yıl terör örgütüne 633 kişi katılırken, bu sayı 2017’de 117’ye geriledi. Yapılan 50 bin 44 operasyonda 124’ü üst düzey olmak üzere 2 bin 140 terörist etkisiz hâle getirildi. 675 büyük terör saldırısı engellendi.



OCAK: Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerin 3 ay içinde yurda dönmemeleri hâlinde vatandaşlıktan çıkarılması düzenlemesine gidildi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın, hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini alenen aşağılama” suçundan açılan davada yargılanmasına başlandı.



ŞUBAT: Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini içeren Kanun, Erdoğan tarafından, halk oyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.



MART: Adalet Bakanı Bozdağ’ın Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde katılacağı etkinliklere engeller çıkarıldı. Hollanda hükûmeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Hollanda’da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellendi ve Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Hollanda polisi, olaya tepki gösteren Türkleri güç kullanarak dağıttı.

Genelkurmay “çatı iddianamesi” kabul edildi. FETÖ elebaşı Gülen, bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin 8 binden fazla askeri personeli görevlendirdiği, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı bildirildi.

Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Gülen, iki numaralı zanlı Öksüz, üç numaralı şüphelinin ise Batmaz olarak yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016’da, saat 10.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, FETÖ’nün “hava kuvvetleri imamı” Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirdi.

24 Ağustos 2016’da koalisyon güçleri ile koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı.



NİSAN: Türkiye, nisan ayında cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Yüzde 51,41 “evet”, yüzde 48,59 “hayır” oyu kullanıldı.

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014’te Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16’sı beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



MAYIS: Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, partisine, “979 gün” sonra yeniden üye olarak döndü, bin 414 delegenin oyuyla genel başkanlığa seçildi.

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD’ye giderek Gülen’in iadesini görüştü.



HAZİRAN: Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu, ilk kadın subay Yarbay Yakut’un da ardalarında bulunduğu 13 asker şehit oldu.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu MİT tırları davasında casusluk gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki için Ankara İstanbul’a yürüyüş başlattı. Yürüyüş 25 gün sürdü.



TEMMUZ: Türkiye genelinde darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 11-16 Temmuz’da anma etkinlikleri düzenlendi.



AĞUSTOS: Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı’na bağlandı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken şehit düştü.



EYLÜL: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa etti.



EKİM: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hastaneye kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevlerinden istifa etti.

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, İYİ Partiyi kurdu.



KASIM: FETÖ’nün “Tahşiyeciler grubuna” kumpas davasında Hidayet Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani “Suriye” konulu zirvede bir araya geldi.



ARALIK: İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilanı sonrasında İstanbul’da olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a, 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmî ziyareti gerçekleştirdi.

BAKAN SOYLU KATO DAĞI’NDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Kato Dağı Beytüşşebap 8.Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu. Soylu, askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşüp bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Askerlerin aileleriyle buluşacakları günleri dua ile temenni ettiğini belirten Erdoğan, "Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde de Kato Dağı'nı hayırla yâd ediyoruz, anıyoruz" dedi.