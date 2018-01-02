Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Koca FRANKFURT

Erdoğan, bunun üzerine işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti Böhmermann’ın 103’üncü maddeden yargılanması için Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Ceza Kanunu’ndaki 103. maddenin kaldırılması için ülke genelinde kampanya başlatılmıştı. Eyalet Temsilciler Meclisi dün 103’üncü maddenin kanundan çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu maddeye göre, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu işleyenlere 3 yıla kadar hapis öngörülüyordu. Bir kişi hakkında bu suçlamayla dava açılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyordu.