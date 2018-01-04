Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mismari, Bingazi kentinde Derne dahil bazı bölgelerdeki askeri operasyonlar hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında, kendilerine bağlı tüm güçlere ülkede yıl içinde gerçekleştirilecek seçimlere katılma çağrısı yaptı.

Öte yandan Mismari, ülkedeki askeri operasyonların iyi gittiğini belirtti.

General Halife Hafter, geçen 17 Aralık'ta Libyalılara hitaben televizyondan yaptığı konuşmada, BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın geçerlilik süresinin dolduğunu iddia etmişti. Buna karşın Hafter, söz konusu açıklamalarının uluslararası kesimler tarafından kabul görmemesi üzerine daha sonra seçimlere razı olmuştu.

Mismari, 28 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında BM'nin eylem planına göre yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini kabul ettiklerini belirterek, Hafter güçlerinin, şeffaflığının garanti altına alınması için seçimlerin BM ve Arap Birliği ile uluslararası toplum gözetiminde gerçekleşmesini şart koştuğunu duyurmuştu.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, geçen eylül ayında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat anlaşmasında değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için referanduma gidilmesini, parlamento ve cumhurbaşkanının da anayasaya uygun olarak seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.