Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Macron-Erdoğan görüşmesinde masadaki en sıcak başlıklardan biri İran’da yaşanan gelişmeler... Fransa, Suriye’deki kriz ve bölgedeki güvenlik politikaları konusunda Ankara ile sıkı bir iletişim içinde... Erdoğan-Macron görüşmesinde Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de gerçekleştirilen gayri meşru referandumun ardından bölgede yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durumun da masada yer alması bekleniyor. Macron son olarak ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi yapmıştı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa’ya Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.