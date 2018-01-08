Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Hanifi Kaya ve avukatı hazır bulundu.
Sanık Muhammet Aktaş ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Akkaş, daha önceki aşamalarda verdiği beyanların etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesini, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık Kaya ByLock kullanıcısı olmadığını beyan ederek tahliyesini istedi.
Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaasını verdi.
Sanık Akkaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükümle birlikte cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, sanık Kaya'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.