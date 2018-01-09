Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin görüşme yapmak üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı. Davete olumlu yanıt geldi. Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.