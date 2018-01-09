Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin görüşme yapmak üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı. Davete olumlu yanıt geldi. Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.
Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin tarihi belli oldu
09.01.2018 - 14:52 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Etiketler : erdoğan,bahçeli,son dakika,
534837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534837.aspx
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