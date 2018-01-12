Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt tarafından TSK’ye sızdırılan FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan mahrem imamlar, sorumlusu oldukları kripto askerleri deşifre ederek örgütün çözülmesinde etkin rol oynadı. İfadeler doğrultusunda bugüne kadar asker abisi olan 530 “mahrem imam” belirlendi.

2017 Kasım ayından bu yana etaplar halinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 154 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 154 mahrem asker abisinden, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 98’inin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer 56 kişi ise tutuklandı. Asker abilerinin emniyette verdikleri ifadelerinden, örgütün TSK’deki kripto yapılanmasında yer alan 885 asker deşifre edildi. ByLock kullanmayan, örgüt abileriyle gizli toplantılara katılarak himmet veren 885 kripto askerden 604’ü gözaltına aldı.

Deşifre olmamak için 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan 604 askerden 408’i itirafçı olarak kendilerini nasıl gizlediklerine ilişkin bilgiler verirken, geriye kalan 196 kişi tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan mahrem imamların verdikleri ifadeler kapsamında çıkarılan örgüt şemasının, firari Adil Öksüz ve tutuklu bulunan Kemal Batmaz’a kadar uzandığı, bu kişiler hakkında elde edilen bilgilerin ilgili savcılıklara gönderildiği belirtildi. Diğer yandan, Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve 2 astsubay ile bir öğretmen, FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.