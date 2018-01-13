Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elâzığ'da AK Parti kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



Elâzığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin. Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Elazığlılar vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler geriye dönüp bakmamışlar.

'FETÖ KAÇACAK DELİK ARAYACAKSIN'

Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın. Biz de seni kovalayacağız.

'BİR HAFTAYA KALMAZ NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER'

Biz tarihimizden ders almasını bilen bir milletiz. Sınıflarımız boyunca aktif bir politika izliyoruz. Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler.

YILANLA YATAĞA GİREN NETİCESİNE KATLANIR

Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız."