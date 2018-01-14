Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Yarışması, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle sona erdi.

Haldun Alagaş Spor Kompleksinde düzenlenen ve 29 okçuluk kulübünden 367 yarışmacının katıldığı yarışmanın kapanış töreninde Erdoğan, geleneksel sporların gelişmesi için belediyelerin desteğine çok önem verdiklerini anlattı.

Amatör spor dallarının önemli ölçüde belediyelerin desteğiyle ayakta durduğunu ifade eden Erdoğan, aynı şekilde geleneksel sporların da belediyelerin katkısıyla taban bulduğunu, lisanslaşmanın, kulüpleşmenin böylelikle güçlendiğini aktardı.

Tüm belediyelerin geleneksel sporları aynı şekilde desteklemesini ümit ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sporun her türlüsünün bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemli olduğunu vurgulayarak başlayalım. Milletin kimliğinin unsurlarını teşkil eden böyle değerlerin kaybolması kabul edilebilir değil. Biz Türk milleti, tarihin en iyi okçularını yetiştiren bir millet olarak yine bu sahalarda en iyisi olmak zorundayız. Bu bizim geçmişimizin bir parçasıdır. Millet olarak kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Ne zaman Türkiye hem siyasi olarak hem ekonomik olarak güçlendi, itibar kazanmaya başladı, geleneksel sporlarımız da ülkemizde yeniden ilgi görmeye başladı. Bunlar birbirinden bağımsız süreçler değil."

Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarda önemli bir atağa kalkıldığını, 2012'den bu yana faal sporcu sayısının 5 kattan fazla arttığını belirterek, "Bir çok ülkenin geleneksek okçuluk oyunlarının merkezi Türkiye oldu." dedi.

Kendisi de ok atışı yapan Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.