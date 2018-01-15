Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın, 15-17 Ocak 2018 tarihleri arasında icra edilecek NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gittiği belirtildi.
Akar, NATO Askerî Komite toplantısına katılacak
15.01.2018 - 20:22 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılacak.
Etiketler : hulusi akar,nato,askerî komite,
536620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536620.aspx
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