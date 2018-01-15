Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın, 15-17 Ocak 2018 tarihleri arasında icra edilecek NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gittiği belirtildi.