Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Isparta'nın Yalvaç ilçesinden Casa tipi eğitim uçağı düştü. Uçağın düşüş sebebi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askerî eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 personel şehit oldu. Kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolmasıyla birlikte ekipler, uçağı aramak için harakete geçti ve uçağın enkazı ile şehitlerin naaşına Eğirdir Gölü kuzeyinde 14:30'da ulaşıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

7 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu hâlde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askerî nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





Isparta’da düşen uçakta şehit olan askerlerden 2’si Ordulu



Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehitten 2’si Ordulu olduğu öğrenildi. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı. Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.





VALİ GÜNAYDIN: ENKAZA ULAŞILDI

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, olaydan bir süre sonra düşen askeri uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Vali Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Vali Günaydın, ekiplerin çok kısa sürede karadan da bölgeye ulaşcağını söyledi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız."

CN-235 TİPİ UÇAKLAR DAHA ÖNCE DE KAZALARA KARIŞMIŞTI

CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3'ü Türkiye'de meydana gelmişti.

2001’de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri’de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya’da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara’da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu hayatını kaybedince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.

CN-235 TEKNİK ÖZELLİKLER

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine 1991’de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor.

Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen)

Kapasite: 44 yolcu

Yükleme sınırı: 5,950 kg

Uzunluk: 21.40 m

Kanat açıklığı: 25.81 m

Yükseklik: 8.18 m

Kanat alanı: 59.10 metre kare

Boş ağırlık: 9,800 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg

Motor tipi: 2 adet General Electric CT7-9C3 turboprop

Motor gücü: 1,750 shp

Seyir hızı: 454 km/saat

Menzil: 5,055 km

Servis tavanı: 7,620 m

CASA tipi askeri uçakların karıştığı 3 kazada 40 şehit verdik

2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Bugün yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’ı çıktı. Ocak 2001’de yaşanan kazada CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu. İkinci olay ise bu kazadan 4 ay sonra gerçekleşmişti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düşmüştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Bu olayın ardından CASA tipi uçaklar, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Bugün ise Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla havalanan ve içinde iki pilot ve bir teknisyenin olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölünün kuzeyinde düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Böylece 3 CASA tipi uçağın düşmesi sonucu verilen şehit sayısı 40’a çıktı.

2012 yılında Türkiye’nin “Müşterek Nakliye Uçağı - A400 M” projesinde de ortağı olduğu İspanyol EADS CASA, taahhütlerini yerine getirmediği için Türkiye’nin yasaklı listesine girmişti.