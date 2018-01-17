Son dakika! Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CASA tipi askerî eğitim uçağı düştü. Isparta Yalvaç'ta meydana gelen uçak kazasında Isparta Valisi Günaydın, 3 şehidimizin olduğunu ve uçağın 14:30'da düştüğünü açıkladı. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşıldı. Öte yandan Isparta'da düşen uçakla ilgili Genelkurmay'dan açıklama yapıldı. 2001 yılında Diyarbakır'dan havalanan ve ''Bordo Bereliler''i taşıyan tip uçak, Malatya'da düşmüş ve bu olayın ardından da 34 askerimiz şehit olmuştu.