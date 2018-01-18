Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olası Afrin operasyonuna ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı. Kalın, ABD'den gelen "YPG ordusu yok" mesajını "Bu süreci yakından takip edeceğiz sözleriyle" değerlendirdi.

Sözcü Kalın, "Türkiye güvenliğine karşı gelişmeye tedbir alır" açıklamasını yaptı. Kalın, bugün Moskova'ya giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ziyaretine ilişkin, "Orgeneral Akar ve Fidan Rus meslektaşlarıyla görüşüyor" dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktan geri durmayacağını ifade ederek, "Türkiye'nin atacağı adımlar Suriye Kürtlerine karşı değil. PYD/YPG Suriye'de Kürtleri temsil etmiyor" dedi.