Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin 12-18 Ocak tarihlerinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Operasyonlarda 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Aynı operasyonda, 6 piyade tüfeği, bir av tüfeği, bir milan tanksavar silahı olmak üzere 8 hafif silah, 807 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram C-4 patlayıcı madde, 22 el bombası, 3 RPG-7 mühimmatı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 6 fünye, 156 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 9 şarjör, örgüt tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen pikap ve 39 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı düşünülen LPG tüp ele geçirildi.

Yasa dışı geçişlere geçit yok

Operasyonlarda 18 el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hâle getirildi. Operasyonlarda bir asker şehit oldu. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 267 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK/KCK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sürdürüldü. Operasyonlarda 1,7 kilogram uyuşturucu, 78 litre akaryakıt, 198 bin 140 paket kaçak sigara ve 11 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/YPG unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.

İdlib bölgesinde 13 Ekim 2017'de 1, 23 Ekim 2017'de 2, 19 Kasım 2017'de ise 3 numaralı gözlem noktası tesis edildi. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.