Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

ÖSO DA AFRİN'E GİRDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir diğer haber ise Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin'e girdiği belirtildi.

BAŞBAKAN: TSK, HAVADAN HAREKÂTA BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekâta başlamıştır" dedi.

TSK: HAREKÂTA KATILAN 70 UÇAK ÜSLERİNE GERİ DÖNDÜ!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

F-16'LAR HAVALANDI

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı ise Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden 8 F-16 uçağının tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket ettiğini ifade etti.

Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Orgeneral Hulûsi Akar idare ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

Genelkurmay Başkanı Akar, "Harekât, meşru müdafaadır. Hedef siviller değil teröristlerdir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır" dedi.

Yaralı teröristler hastaneye kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı.

Türk savaş uçaklar aralıklarla bombalıyor

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.

Türk savaş uçaklar aralıklarla bombalıyor

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır." açıklaması yapmıştı.

Çatışma sesleri geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor.

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Saatli bölgesine yönelik taciz atışları yapıldı.

Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Bu arada TSK'ya ait savaş uçaklarının da bölge üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

'Dumanlar yükseldi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik bir süredir devam eden topçu atışlarının ardından savaş uçakları da havalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis sınır hattındaki uçak seslerinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. Türk uçaklarının bölgedeki uçuşu devam ediyor.

Gözlem noktaları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 saat önce yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek." demişti.

TSK açıkladı: Zeytin Dalı Harekâtı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başladığını duyurdu.

AFRİN'DE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN FOTOĞRAFI

F-16'ların vurduğu Afrin'den ilk görüntüler gelmeye başladı. Sokaklarda bulunan reklam panolarında ise teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.

TSK'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

TSK: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ, vurulan teröristleri sivilmiş gibi göstermeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.

ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.

Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığında



ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şeflerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Dışişleri Bakanlığının İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerini de bakanlığa çağırarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirilmesi öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi



Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Kızılay ekiplerimiz AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almaktadır

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde Suriye içerisindeki sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacı ile Kızılay ekiplerimiz AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almaktadır. Kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin insani desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, Türk Kızılayınca yürütülen insani yardım çalışmalarına yönelik bilgi veren Kınık, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde Suriye içerisindeki sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacı ile Kızılay ekiplerimiz AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almaktadır. Kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin insani desteğimiz sürecek.

Operasyon bölgesine yakın merkezlerimizde kan stoklarımızı tahkim ettik. Kış aylarında azalan kan stoklarımızı da düşünerek bu dönemde bağışçılarımızdan biraz daha fazla özveri bekliyoruz."