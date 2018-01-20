Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta halka hitap ettiği konuşmasında Afrin operasyonuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"ŞİMDİ GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatına ilişkin, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta halka seslenerek "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." diye konuştu.

"İNLERİNDE BULUP YARGIYA TESLİM EDECEĞİZ"

"Türkiye'nin son dönem siyasi tarihindeki birçok karanlık ve kanlı hadisenin gerisinde Feto aklı, FETÖ'cülerin parmak izi vardır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendi kafası o kadar çalışmaz ha, onu da bilin. Akıl, o değil. Onun arkasında. Yani sufle ediyor, o yazıyor ve konuşuyor. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışan provokasyonların çoğunun planlayıcıları, uygulacıları bu örgüt mensuplarıdır. Pensilvanya'daki şarlatanın bunlara fısıldadığı... Ne diyor 'Bahar yakın' diyor, o baharlar var ya işte onlar hiçbir zaman gelmeyecek. Nereye gizlenirlerse gizlensinler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar bu millete ihanet edenlerin hepsini saklandıkları inlerinde bulup yargıya teslim edeceğiz."

"ARTIK TAŞERON DİYE BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron uygulamasının bittiğini belirterek "Bakın bunları grup toplantılarında açıkladım, meydanlarda açıkladım. Belediye teşekküllerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde taşeronda çalışanlar, taşerondan alınacak, kadrolara geçecek. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı, hepsini kadromuzun içerisine aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Uşak'a geldi. Kongre öncesi 1 Eylül Stadyumu önünde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taşeron uygulaması bitmiştir kafalarda soru işareti kalmamalı" dedi.

AK Parti Uşak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Uşak'a geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda toplananları selamlamadan salona giremeyeceğini söyledi. Yolculuğunda Uşak'ın kendisini hiç yalnız bırakmadığına değinen Erdoğan, "Ama biz de Uşak'ı yalnız koymadık. Yatırımlarla hep hatırladık. TOKİ'yi gelirken gördüm eski tabakhane deresi ne hale gelmiş güzel olmamış mı? Ama Uşak'ta daha yapacağımız çok şey var. İnşallah TOKİ Başkanımız aynı şekilde devam edecek" dedi.

Taşeron düzenlemesi hakkında da konuşan Erdoğan bazı şeylerin tam olarak takip edilmediğini söyledi. Artık taşeron diye bir şeyin kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu iş bitti. Bakın bunları grup toplantılarında açıkladım, meydanlarda açıkladım. Belediye teşekküllerinde, Kamu iktisadi teşekküllerinde taşeronda çalışanlar taşerondan alınacak kadrolara geçecek. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı hepsini kadromuzun içerisine aldık" şeklinde konuştu.

​"SLOGANİK OYUNLARA GELMEYİN"

"Sloganik oyunlara gelmeyin" diyen Erdoğan "Hele hele bu ana muhalefetin oyununa hiç gelmeyin. Bu taşeronların sayısı bir milyondu, bir milyon taşeronu kadrolara aldık. Bunların içinde sizin bu söylediğiniz şu anda kitler 40 bin, bunun dışında kalır mı? Hepsini yaptık yapıyoruz, bu oyunlara gelmeyin. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes eden bir lider değildir bunu da bilin. Bu güne kadar Haktan ve halktan yana olduk yine olmaya devam edeceğiz. Partimizi kurarken iki kelime seçtik bir adalet iki kalkınma. Bay Kemal adaleti daha yeni öğrendi. Ama nerede öğrendi PKK'lıları sağına soluna alarak İstanbul yolunda sende ne arar adalet?" ifadesini kullandı.

​CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanını da eleştiren Erdoğan, "Bizim kültürümüzde yer almayan ifadelerle serencamınızı okuyoruz, dedi. Şimdi her şeylerinin meydana çıktı. Biz onları geçelim, biz işimize bakalım. Bizim Rabia'mız var. Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak Tek Millet" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tek millette bütünüyle 80 milyon var, yaratılanı yaratandan ötürü sevmişiz. Tek bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın simgesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bizim vatanımızın şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bölemezler. O hesaplara girenlere bizim sınırlarımıza tecavüz edenlere rahat durun, dedik dinlemediler, müttefiklerimize de söyledik, 'Bunlar PKK ile aynıdır' dedik dinlemediler. Şimdi gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimizi kesiyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız."

"Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok ama kimse bizi de rahatsız etmesin" sözlerine yer veren Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. FETÖ'nün de burada vardı temsilcileri, çoğunu da iyi tanırım. Bunlar bize çok sırnaşırlardı, bizi bile aldattılar, çok iyi takiyye yaparlardı. Çünkü namus meselesi çok önemli. Bunlarda ahlaksızlık, adilik her şey vardı ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı, kaçmayanlar da kodeste. Çünkü bu ümmeti böldüler, ümmeti parçaladılar. Onlara bunu rahat bırakmayacağız üzerine üzerine gidiyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ben sizden bir şey rica ediyorum bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Erdoğan, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı spor salonuna geçti.

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