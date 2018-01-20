Türkiye'nin YPG-PKK-PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonu sürerken Türk Silahlı Kuvvetli ile birlikte ortak hareket eden Özgür Suriye Ordusu güçleri teröristler ile çatışıyor. Görüntülerde yoğun ateş altına alındığı görülüyor.
İşte TSK destekli ÖSO'nun çatışmaya görüntüleri
20.01.2018 - 23:28 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de ÖSO ile YPG/PKK/PYD teröristleri arasında çatışmaların yer yer şiddetlendiği bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı.
Etiketler : Suriye,ÖSO,YPG/PKK/PYD,çatışma,
537945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537945.aspx
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