Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin YPG-PKK-PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonu sürerken Türk Silahlı Kuvvetli ile birlikte ortak hareket eden Özgür Suriye Ordusu güçleri teröristler ile çatışıyor. Görüntülerde yoğun ateş altına alındığı görülüyor.