Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden peyder pey sevk edilen, çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile obüs yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Kent merkezinden eskort eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirilen askeri araçlar, Halep'in Azez ilçesine doğru geçiş yaptı.

Bu arada Afrin'deki terör örgütü mensuplarının Kilis-İslahiye-Hatay hattındaki bazı bölgelerden zaman zaman taciz ateşi açtığı, sınırda konuşlu TSK unsurlarının da misliyle karşılık verdiği görüldü.