Kilis’e batı ve doğu illeri ile Fırat Kalkanı Hareketi bölgesinden gelen tanklar, zırhlı araçlar, fırtına obüs topları ile askeri birliklerin sevkiyatı sabaha kadar aralıklarla sürerken yol kenarında bekleyen vatandaşlar da mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulunarak uğurluyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nın karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Türkiye’deki sınır birliklerine sevkiyatlar, peyder pey sürüyor.
Vatandaşlar Türk askerini uğurladı
21.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısındaki sınır karakollarına sabaha kadar sevkiyat sürdü.
Etiketler : tsk,afrin,mehmetçik,
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