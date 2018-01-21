Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis’e batı ve doğu illeri ile Fırat Kalkanı Hareketi bölgesinden gelen tanklar, zırhlı araçlar, fırtına obüs topları ile askeri birliklerin sevkiyatı sabaha kadar aralıklarla sürerken yol kenarında bekleyen vatandaşlar da mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulunarak uğurluyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nın karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Türkiye’deki sınır birliklerine sevkiyatlar, peyder pey sürüyor.

